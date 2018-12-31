ДТП в Саратовской области: водители легковушек погибли, три пассажира в больнице

Пресс-служба Управления ГИДД по Саратовской области сообщила о ДТП на 244 километре автодороги "Тамбов — Саратов" Татищевского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Трое пассажиров одной из машин получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно доставили в ближайшую больницу, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель одной из машин, лишенный прав, вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.