На Филиппинах оползни погубили 68 человек, пишет "Интефакс". После ливней огромные массы земли накрыли район Бикол к юго-востоку от столицы страны Манилы. Под завалами погибли 57 человек.

Еще 11 человек стали жертвами оползня на острове Самар.

Власти Филиппин считают, что число погибших из-за разгула стихии будет расти.