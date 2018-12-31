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31 декабря 201808:53

Валерий Брагин: рад, что команда вытащила такой матч

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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды в третьем матче группового этапа на чемпионате мира 2019 года. Россияне одержали победу над швейцарцами со счетом 7:4, хотя по ходу встречи уступали со счетом 0:2 и 1:3.

"Рад, что после неудачного начала команда вытащила такой матч, – сказал Брагин, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Нас немножко расслабило, что легко сложилась товарищеская игра перед началом турнира".

Россия в турнирной таблице группы А делит лидерство с командой Канады. В активе обеих команд по 9 очков. В новогоднюю ночь (1 января, 4:00 мск) они проведут очный матч, который и определит победителя "квинтета".

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