Тема:

Взрыв газа в Магнитогорске 8 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 декабря 201810:28

Власти Челябинской области купят жилье потерявшим при взрыве единственную квартиру

Илья Московец/ТАСС

После взрыва газа в жилом доме в понедельник власти объявили в Магнитогорске режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он возглавил оперативный штаб.

Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь Минздрава России Максим Радецкий, из-под завалов достали четырех жильцов, в том числе ребенка. По последним данным, погибли три человека.

Больницы Магнитогорска обеспечены кровью для переливаний в достаточном количестве. При необходимости доноров пригласят на станции переливания крови через СМИ.

Завалы на месте обрушения подъезда разбирают 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС — 339 человек и 26 единиц техники.

Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" губернатор Борис Дубровский, власти Челябинской области купят квартиры жильцам, потерявшим единственное жилье.

"Семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Люди будут расселены в маневровое жилье", — Дубровский.

Взрыв произошел по адресу проспект Карла Маркса, 164 в панельном 10-этажном здание в спальном районе. Построили его в 1973 году. 

При взрыве пострадали соседние подъезды и дома рядом: повреждены балконы, вылетели стекла. Как сообщил мэр города Сергей Бердников, жильцы эвакуированы. В поврежденный дом подают тепло, он отключен только от газоснабжения. Соседние дома продолжают получать и газ.

По словам Бердникова, судьба дома будет решаться после соответствующей проверки и оценки.

В ФСБ РФ основной версией происшедшего считают взрыв бытового газа.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев уже вылетели в Магнитогорск.

Ранее по теме

Сейчас

08:41

ДТП в Саратовской области: водители легковушек погибли, три пассажира в больнице

08:01

В Нальчике на пожаре спасены четыре человека, трое из них - дети

07:44

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

06:35

Взрыв газа в Магнитогорске: двое человек погибли, людей достают из-под завалов

05:59

В Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение подъезда

04:59

В Москве в гаражном кооперативе пожарные спасли мужчину

02:47

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Власти Челябинской области купят жилье потерявшим при взрыве единственную квартиру

Власти Челябинской области купят жилье потерявшим при взрыве единственную квартиру

2 минуты назад
Взрыв в Магнитогорске: 79 жильцов дома пропали без вести

Взрыв в Магнитогорске: 79 жильцов дома пропали без вести

1 час назад
Российская молодежка одержала волевую победу над хоккеистами из Швейцарии

Российская молодежка одержала волевую победу над хоккеистами из Швейцарии

3 часа назад
Минздрав: трагедией в Магнитогорске могут воспользоваться мошенники

Минздрав: трагедией в Магнитогорске могут воспользоваться мошенники

2 часа назад
Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

2 часа назад
Московский транспорт украсили к Новому году

Московский транспорт украсили к Новому году

3 часа назад
В США Трампа уговаривают повременить с выводом войск из Сирии

В США Трампа уговаривают повременить с выводом войск из Сирии

4 часа назад
Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

10 часов назад
США выходят из ЮНЕСКО

США выходят из ЮНЕСКО

9 часов назад
Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

7 часов назад
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

3 часа назад
В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

10 часов назад
472
"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

15 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

18 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
На украинском ТВ доля украинского языка выросла, а русского - сократилась

На украинском ТВ доля украинского языка выросла, а русского - сократилась

5 часов назад
Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

7 часов назад
Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

8 часов назад
Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

9 часов назад
В новогодние торжества во Франции мобилизуют почти 150 тысяч полицейских

В новогодние торжества во Франции мобилизуют почти 150 тысяч полицейских

10 часов назад
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

10 часов назад
Количество туристов, посетивших в этом году Израиль, достигло 4 млн человек

Количество туристов, посетивших в этом году Израиль, достигло 4 млн человек

10 часов назад
2018-й: великие ушедшие

2018-й: великие ушедшие

14 часов назад
Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

14 часов назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

15 часов назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

16 часов назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

16 часов назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

17 часов назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

17 часов назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

17 часов назад
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

18 часов назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

19 часов назад
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

21 час назад
Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

23 часа назад
Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

30.12.2018 08:30
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

30.12.2018 03:22
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

30.12.2018 03:11
"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

30.12.2018 01:52
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58