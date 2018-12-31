Военные протестируют новейшую "Армату" в 2019 году

Перспективный основной боевой танк Т-14 "Армата" завершает заводские испытания. В 2019 году его передадут на тесты военным научно-исследовательским институтам, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На данный момент известно, что отечественная армия заказала 132 боевых машины на базе платформы "Армата". Это и танки Т-14, и тяжелые БМП Т-15. Поставить всю купленную технику планируют до 2021 года.

Т-14 – первый в своем роде танк. Его главная особенность – максимальная защита экипажа: командир, наводчик и механик-водитель размещены одной бронекапсуле, отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.