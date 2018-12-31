ВСУ нарушают "новогоднее" перемирие

Вооруженные силы Украины один раз нарушали "новогоднее" перемирие за минувшие сутки. Военные обстреляли территорию ДНР из легкого стрелкового оружия, гранатометов, а также выпустили две минометные мины калибром 82 миллиметра, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, Украина и народные республики заключили "новогоднее" перемирие 27 декабря, в силу оно вступило в полночь 29 декабря. Представители Киева настаивали, что режим прекращения огня надо использовать для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Однако уже на следующий день, 28 декабря, разведка ЛНР сообщила, что к линии соприкосновения начинает стягиваться украинская боевая техника: 10 реактивных систем залпового огня "Град", 14 самоходных артустановок "Гвоздика" и 30 боевых машин пехоты.