Перемирие в Сирии нарушено свыше 50 раз

За минувшие сутки российские специалисты зафиксировали 48 случаев нарушения перемирия. Неспокойнее всего было в провинции Латакия – 21 обстрел. В Идлибе зафиксировано 11 случаев, в Алеппо – 9 и в Хаме – 7. Турецкие наблюдатели отчитались о 15 фактах нарушения режима прекращения огня, сообщает агентство РИА Новости.

Кроме того, за минувшие 24 часа проведена одна гуманитарная акция: центр по примирению враждующих сторон раздал свыше 2 тонн провизии в городе Тафас.