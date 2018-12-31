В Магнитогорске из-под завалов достали восемь человек: четверо живы

В Магнитогорске спасатели достали из-под завалов восемь человек. Четверо из них, включая двоих детей, живы. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, за медицинской помощью обратились 12 человек, 4 помещены в стационар.

В целом установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в обрушившемся подъезде. Однако жертв может оказаться больше — неизвестна судьба более 70 жильцов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ночь на вторник в Магнитогорске ожидается минус 26 градусов.

Спасатели разбирают завалы, ведётся поиск людей, которые находятся под обломками. Подачу газа в дом перекрыли. Окрестные дома снабжаются газом по-прежнему. Во временном жилье нуждаются около трёхсот жильцов многоэтажки. Для них готовится общежитие и две школы, сообщает телеканал "Россия 24".

Главная версия — сдетонировал бытовой газ. ФСБ не рассматривает другие версии.

На телефон горячей линии МЧС поступило уже более 120 звонков: кто-то пытается узнать о судьбе своих близких, многие хотят помочь пострадавшим.

Взрыв в жилом доме N154 по проспекту Карла Маркса произошел в около 4.00 мск. Обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами.