Камера зафиксировала момент взрыва в магнитогорской многоэтажке

Взрыв газа в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске, где обрушились перекрытия целого подъезда, попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП, как можно судить по кадрам, произошло в 06:02 по местному времени (четыре утра по Москве). Запись сделана на складе, расположенном на первом этаже дома, чуть правее от рухнувшей секции, уточняет 74.ru.

На данный момент, как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, известна судьба 52 человек из 120 проживавших в подъезде. Жертвами трагедии стали четыре человека, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, 28 человек вышли на связь. В больнице находятся четверо пострадавших. Таким образом, остается неизвестной судьба 68 человек.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.