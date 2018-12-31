Решил срезать: спасение водителя и пассажира из бурлящей реки попало на видео

В окрестностях Геленджика водитель КамАЗа решил срезать свой путь, поехал через бурлящую реку Адербу и застрял.

Инцидент произошел накануне днем, 30 декабря. Тяжелая машина оказалась посередине ревущего потока воды, и самостоятельно добираться до берега вплавь было очень опасно.

На помощь приехали спасатели и бригада пожарных. Специалисты натянули веревку между берегом и грузовиком. При помощи нее водитель и пассажир были вытащены на берег.

В результате инцидента никто не пострадал.