Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину, который недавно завершил карьеру спортсмена. Последним стартом 31-летнего спортсмена стала "Рождественская гонка", которая прошла 29 декабря.

Стихотворение трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина опубликовала на своей странице в Instagram. Текст доступен ниже.

Напомним, Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках.