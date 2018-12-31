Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Он стал первым: юрист Игорь Шевченко первым подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента Украины. Шевченко — экс-министр экологии и природных ресурсов.

Избирательная кампания на мартовские президентские выборы стартовала к канун Нового года. Сами выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, напоминает РИА Новости.

Регистрация и подача документов в ЦИК для кандидатов на высший пост продлится до 3 февраля 2019 года. Лидером президентского рейтинга по соцопросам остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что готова участвовать в президентской гонке. На втором месте рейтинга актер и комик Владимир Зеленский.

Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. На введении военного положения в 10 восточных областях Украины рейтинг Порошенко немного вырос, но он пока ставит под сомнение выход действующего президента даже во второй тур голосования.