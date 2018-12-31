Взрыв газа: в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда дома

Еще два подъезда в доме, где взорвался газ, серьезно повреждены и могут обрушиться. Сейчас спасатели разбирают руины 7 подъезда, но 6 и 8 также находятся в зоне риска, сообщает агентство ТАСС.

На данный момент, число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 4. Как рассказал губернатор Челябинской области, всего в подъезде прописаны 111 человек, еще 9 снимали там квартиры. По последним данным, достоверно известна судьба 52 жильцов, в это число входят и погибшие. 68 граждан числятся пока пропавшими без вести.

Между тем в Магнитогорск продолжают прибывать дополнительные силы спасателей. На место ЧП прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он будет лично руководить поисково-спасательными работами. Кроме того, в город перебрасывают 109 специалистов Уральского учебного центра Министерства чрезвычайных ситуаций вместе с 19 единицами спецтехники. Плюс из Екатеринбурга прилетел вертолет Ми-8, который привез два кинологических расчета.

Всего группировку спасателей планируют увеличить еще на 500 человек: 300 федеральных спасателей и 200 областных. Сохранившуюся при взрыве часть дома обещают проверить до 1 января. После чего жильцы смогут посетить свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи.