Тема:

Взрыв газа в Магнитогорске 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 декабря 201812:02

"Волна огня": очевидец рассказал о взрыве в магнитогорской многоэтажке

74.ru

Приехавший в Магнитогорск в гости к родственникам мужчина из Сибая стал свидетелем взрыва в многоэтажном доме, жертвами которого стали уже четыре человека, судьба еще 68 остается неизвестной. Об увиденной волне огня он рассказал на камеру.

ЧП, как свидетельствует обнародованная запись с камеры наблюдения, произошло в 06:02 по местному времени (04:02 по Москве).

 

"Без 15 шесть я вышел курить. … Хлопок и волна огня. Взрыв вот так, грибок пошел и пыль. И здесь уже народ начал выбегать", — поведал мужчина.

Возник пожар, но вскоре на место прибыли несколько пожарных машин.

"Моих бабушку и дедушку на люльке сняли с девятого этажа. Жили в этом подъезде", — рассказала в соцсетях Оксана.

На данный момент, как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, известна судьба 52 человек из 120 проживавших в подъезде. Жертвами трагедии стали четыре человека, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, 28 жильцов вышли на связь. В больнице находятся четверо пострадавших. Таким образом, остается неизвестной судьба 68 человек.

 

"Мы в 14-й школе. Квартиры больше нет. Пол провалился на третий этаж. Боком плита встала. Ребёнка еле вытащила", — рассказала одна из пострадавших.

По предварительной версии, взрыв бытового газа произошел на втором этаже, где расположены торговые помещения. В результате обрушилась левая секция подъезда с третьего по десятый этаж, всего 24 квартиры. Эвакуированных жителей дома разместили в школах, спасатели продолжают разбор завалов.

"У меня там семья пропала родственников. Сначала слышно было крики о помощи, где-то час назад — всё", — написал читатель 74.ru Евгений.

Ранее по теме

Сейчас

11:28

В Москве задержан американский шпион

11:08

В Магнитогорске из-под завалов достали восемь человек: четверо живы

08:41

ДТП в Саратовской области: водители легковушек погибли, три пассажира в больнице

08:01

В Нальчике на пожаре спасены четыре человека, трое из них - дети

07:44

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

06:35

Взрыв газа в Магнитогорске: двое человек погибли, людей достают из-под завалов

05:59

В Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение подъезда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв газа: в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда дома

Взрыв газа: в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда дома

1 час назад
"Волна огня": очевидец рассказал о взрыве в магнитогорской многоэтажке

"Волна огня": очевидец рассказал о взрыве в магнитогорской многоэтажке

1 час назад
Камера зафиксировала момент взрыва в Магнитогорске

Камера зафиксировала момент взрыва в Магнитогорске

2 часа назад
В Москве задержан американский шпион

В Москве задержан американский шпион

2 часа назад
В поиске выживших: эксклюзивные кадры с места взрыва газа в Магнитогорске

В поиске выживших: эксклюзивные кадры с места взрыва газа в Магнитогорске

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Магнитогорцы предлагают пострадавшим деньги, вещи и собственные квартиры

Магнитогорцы предлагают пострадавшим деньги, вещи и собственные квартиры

1 час назад
Власти Челябинской области купят жилье потерявшим при взрыве единственную квартиру

Власти Челябинской области купят жилье потерявшим при взрыве единственную квартиру

3 часа назад
Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

5 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

2 часа назад
Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах

Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах

2 часа назад
"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

18 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

21 час назад
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
Вывезенных из Ирака маленьких россиян вернут в семьи

Вывезенных из Ирака маленьких россиян вернут в семьи

31 минута назад
Новый год в Москве начнется с желтого уровня опасности

Новый год в Москве начнется с желтого уровня опасности

32 минуты назад
Перед Новым городом в Москве обокрали бутик Louis Vuitton

Перед Новым городом в Москве обокрали бутик Louis Vuitton

43 минуты назад
Трагедия в Индонезии: жертвами цунами стали 437 человек, 16 до сих пор ищут

Трагедия в Индонезии: жертвами цунами стали 437 человек, 16 до сих пор ищут

46 минут назад
Подозреваемый в пропаже женщины из Тулы отправлен под стражу

Подозреваемый в пропаже женщины из Тулы отправлен под стражу

49 минут назад
Мария Шарапова начала новый сезон с победы

Мария Шарапова начала новый сезон с победы

1 час назад
Мэр Анадыря ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Анадыря ушел в отставку по собственному желанию

1 час назад
Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

1 час назад
Обвиняемые в изнасиловании уфимские полицейские не смогли обжаловать арест

Обвиняемые в изнасиловании уфимские полицейские не смогли обжаловать арест

1 час назад
500 метров огня: в Подмосковье горит бывшая ткацкая фабрика

500 метров огня: в Подмосковье горит бывшая ткацкая фабрика

1 час назад
Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину

Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину

1 час назад
Перемирие в Сирии нарушено свыше 50 раз

Перемирие в Сирии нарушено свыше 50 раз

1 час назад
Решил срезать: спасение водителя и пассажира из бурлящей реки попало на видео

Решил срезать: спасение водителя и пассажира из бурлящей реки попало на видео

2 часа назад
Расстрелян внук почитаемого в Ингушетии шейха

Расстрелян внук почитаемого в Ингушетии шейха

2 часа назад
ВСУ нарушают "новогоднее" перемирие

ВСУ нарушают "новогоднее" перемирие

3 часа назад
Военные протестируют новейшую "Армату" в 2019 году

Военные протестируют новейшую "Армату" в 2019 году

3 часа назад
12 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового Android-смартфона

12 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового Android-смартфона

3 часа назад
На Филиппинах оползни погубили 68 человек

На Филиппинах оползни погубили 68 человек

3 часа назад
Валерий Брагин: рад, что команда вытащила такой матч

Валерий Брагин: рад, что команда вытащила такой матч

4 часа назад
Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

6 часов назад
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

6 часов назад
Московский транспорт украсили к Новому году

Московский транспорт украсили к Новому году

6 часов назад
В США Трампа уговаривают повременить с выводом войск из Сирии

В США Трампа уговаривают повременить с выводом войск из Сирии

7 часов назад
На украинском ТВ доля украинского языка выросла, а русского - сократилась

На украинском ТВ доля украинского языка выросла, а русского - сократилась

9 часов назад
Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

10 часов назад
США выходят из ЮНЕСКО

США выходят из ЮНЕСКО

12 часов назад
Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

13 часов назад
В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

13 часов назад
608
2018-й: великие ушедшие

2018-й: великие ушедшие

17 часов назад
Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

18 часов назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

19 часов назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

19 часов назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

19 часов назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

20 часов назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

20 часов назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

22 часа назад
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

30.12.2018 03:22
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

30.12.2018 03:11
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15