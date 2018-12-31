Мария Шарапова начала новый сезон с победы

В китайском Шэньчжене продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет $750 тысяч. Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг и стартовала в новом сезоне с победы.

В матче первого раунда россиянка обыграла швейцарку Тимею Бачински. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Шараповой, которая во втором круге сыграет с китаянкой Синьюй Ван.