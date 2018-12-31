Трагедия в Индонезии: жертвами цунами стали 437 человек, 16 до сих пор ищут

Число жертв цунами в Зондском проливе между островами Суматра и Ява выросло до 437 человек. Еще 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали от удара стихии до 14 тысяч жителей и гостей этих двух индонезийских островов.

Цунами произошло 22 декабря 2018 года, напоминает ТАСС. Причиной катастрофы стало частичное обрушение подводной части вулкана Анак-Кракатау. Это было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3. Предсказать цунами не было ни возможности, ни времени.