Взрыв в торговом центре на Филиппинах: два человека погибли, 23 ранены

У входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин 31 декабря сработало самодельная взрывное устройство. Два человека от взрыва бомбы погибли. Еще 23 посетителя торгового заведения получили ранения.

Ответственность за взрыв на себя пока не взяла на себя ни одна из многочисленных действующих на Филиппинах группировок, отмечает ТАСС.