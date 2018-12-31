Перед Новым городом в Москве обокрали бутик Louis Vuitton

На Большой Дмитровке в Москве обокрали магазин Louis Vuitton. Кражу обнаружил пришедший на работу охранник. Из сейфа пропала дневная выручка. Это примерно 7 миллионов рублей. При этом сигнализация была отключена, а дверь сейфа не взломана, а открыта ключом.

МВД устанавливает все обстоятельства странного происшествия, сообщает ТАСС. Принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленника.