Отступитесь от участия в авантюре! Патриарх Кирилл обратился к патриарху Константинополя

Патриарх Кирилл призвал патриарха Константинополя Варфоломея отказаться от участия в политической авантюре и прекратить общение с украинскими раскольниками. В противном случае, он перестанет быть первым в православном мире и не сможет служить единению святых Божиих Церквей, предостерегает Патриарх Кирилл Варфоломея в своем письме.

Напомним, на Украине прошел "объединительный собор", в котором приняли участие в том числе президент Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей. Во время этого мероприятия был избран глава новой автокефальной церкви. В Киеве рассчитывают, что в скором времени на Украине будет создана своя собственная церковь.