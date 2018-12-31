Тема:

Взрыв газа в Магнитогорске 27 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 декабря 201813:49

Семьи погибших в Магнитогорске получат по 100 тысяч рублей от губернатора

74.mchs.gov.ru

Все пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске получат денежные компенсации от губернатора области. Семьи погибших могут рассчитывать на 100 тысяч рублей, раненые – на 50 тысяч. Плюс всем, кто потерял единственное жилье, купят квартиры за счет бюджета, сообщает агентство ТАСС.

Сейчас ликвидацией последствий трагедии занимаются около 1300 спасателей и 200 спецмашин: среди них 4 крана, 4 погрузчика и 6 самосвалов.

В больницах находятся пять человек. Двое из них, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

К ночи столбики термометров упадут до 27 градусов мороза. Снегопада не ожидается, скорость ветра не превысит 3-4 метра в секунду. Спасатели обещают разобрать завалы до конца суток. Под руинами могут находиться до 50 человек, считает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, взрыв в Магнитогорске прогремел в 4 утра по московскому времени. Обрушились сразу несколько этажей подъезда номер 7 жилого дома на проспекте Карла Маркса. 4 человека погибли.

Ранее по теме

Сейчас

11:28

В Москве задержан американский шпион

11:08

В Магнитогорске из-под завалов достали восемь человек: четверо живы

08:41

ДТП в Саратовской области: водители легковушек погибли, три пассажира в больнице

08:01

В Нальчике на пожаре спасены четыре человека, трое из них - дети

07:44

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

06:35

Взрыв газа в Магнитогорске: двое человек погибли, людей достают из-под завалов

05:59

В Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение подъезда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв газа: в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда дома

Взрыв газа: в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда дома

2 часа назад
"Волна огня": очевидец рассказал о взрыве в магнитогорской многоэтажке

"Волна огня": очевидец рассказал о взрыве в магнитогорской многоэтажке

3 часа назад
Отступитесь от участия в авантюре! Патриарх Кирилл обратился к патриарху Константинополя

Отступитесь от участия в авантюре! Патриарх Кирилл обратился к патриарху Константинополя

1 час назад
Подозреваемый в пропаже женщины из Тулы отправлен под стражу

Подозреваемый в пропаже женщины из Тулы отправлен под стражу

2 часа назад
В Москве задержан американский шпион

В Москве задержан американский шпион

3 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Камера зафиксировала момент взрыва в Магнитогорске

Камера зафиксировала момент взрыва в Магнитогорске

3 часа назад
Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента и "Голубой огонек"

Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента и "Голубой огонек"

53 минуты назад
Украина переходит на блокадный режим: 100 граммов хлеба на человека

Украина переходит на блокадный режим: 100 граммов хлеба на человека

1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

3 часа назад
Актера из "Графини де Монсоро" ограбили под Новый год

Актера из "Графини де Монсоро" ограбили под Новый год

1 час назад
Новый 2019 год шагает по планете: праздник пришел первым к жителям Кирибати

Новый 2019 год шагает по планете: праздник пришел первым к жителям Кирибати

1 час назад
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

33 минуты назад
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
Рождественские концерты Московской академии хореографии

Рождественские концерты Московской академии хореографии

1 час назад
Новый год в Москве начнется с желтого уровня опасности

Новый год в Москве начнется с желтого уровня опасности

2 часа назад
Перед Новым годом в Москве обокрали бутик Louis Vuitton

Перед Новым годом в Москве обокрали бутик Louis Vuitton

2 часа назад
Трагедия в Индонезии: жертвами цунами стали 437 человек, 16 до сих пор ищут

Трагедия в Индонезии: жертвами цунами стали 437 человек, 16 до сих пор ищут

2 часа назад
Мария Шарапова начала новый сезон с победы

Мария Шарапова начала новый сезон с победы

2 часа назад
Мэр Анадыря ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Анадыря ушел в отставку по собственному желанию

2 часа назад
Магнитогорцы предлагают пострадавшим деньги, вещи и собственные квартиры

Магнитогорцы предлагают пострадавшим деньги, вещи и собственные квартиры

2 часа назад
Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

3 часа назад
Обвиняемые в изнасиловании уфимские полицейские не смогли обжаловать арест

Обвиняемые в изнасиловании уфимские полицейские не смогли обжаловать арест

3 часа назад
Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину

Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину

3 часа назад
Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах

Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах

4 часа назад
В поиске выживших: эксклюзивные кадры с места взрыва газа в Магнитогорске

В поиске выживших: эксклюзивные кадры с места взрыва газа в Магнитогорске

4 часа назад
Военные протестируют новейшую "Армату" в 2019 году

Военные протестируют новейшую "Армату" в 2019 году

4 часа назад
12 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового Android-смартфона

12 неочевидных (и бесплатных) приложений для нового Android-смартфона

5 часов назад
Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

7 часов назад
Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

7 часов назад
Московский транспорт украсили к Новому году

Московский транспорт украсили к Новому году

8 часов назад
"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

19 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

23 часа назад
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15