Новый 2019 год шагает по планете: праздник пришел первым к жителям Кирибати

Жители восточных островов Кирибати первыми встретили Новый 2019 год. К ним новый год пришел в 13 часов по московскому времени. Впрочем, встречать праздник жители островного государства будут трижды — это позволяет географическое положение страны.

В 14 часов по Москве праздник пришел на центральные острова, а в 15 часов – Новый год добирается до столицы Кирибати – город Южная Тарава. Он находится на западе страны, сообщает ТАСС. Жители Кирибати первыми на планете встречают Новый год потому, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница перемены дат.

Но пока в Южной Тараве еще только будут отсчитывать последний час перед праздником, новый год уже успеет наступить в государстве Тонга, восточных районах Новой Зеландии и на некоторых новозеландских островах.

В 15 часов по Москве Новый год придет к жителям Маршалловых островов, государств Науру и Тувалу. И в это время Новый год вступит на территорию России. Первыми новогодний бой Кремлевских курантов услышат на Камчатке и Чукотке. А первыми 2019 год в России увидят пограничники острова Ратманова.

В Австралию праздник придет еще спустя час. В 16 часов по Москве 2019 год придет в штаты Новый Южный Уэльс, Тасмания и Виктория. На новогоднее световое шоу на главном мосту Сиднея Харбор-Бридж перед 2019 годом потратили 4 миллиона долларов США. Шоу будет совершенно особенным. Его смогут увидеть не менее миллиона гостей и жителей города, а также зрители телеканала "Россия 24".

За Австралией новогодний праздник придет в Папуа – Новую Гвинею, в Вануату, на Соломоновы острова и в Микронезию, а также в Магаданскую и Сахалинскую области, а также на восток Якутии.

Последними на планете 2019 год встретят моряки к востоку от линии перемены дат. Находящиеся в Тихом океане суда и корабли, по традиции встречают праздник дважды — по времени порта приписки и по времени 12-го часового пояса. В Москве к Новому году в Тихом океане будет уже 15 часов 1 января.

Кроме того, 16 раз за сутки встречают Новый год еще несколько человек. Это экипаж Международной космической станции – россиянин Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак. МКС 16 раз будет встречаться с линией наступления Нового года. Первый раз это случится около 15 часов по Москве севернее Новой Зеландии над акваторией Тихого океана. Олег Кононенко, правда, остался без новогоднего подарка с Земли. Его подарок разбился при аварии пилотируемого корабля "Союз МС-10". Но его коллеги по МКС обязательно подготовят для него новогодний сюрприз.