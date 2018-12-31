На встречку с непристегнутыми детьми: лобовая авария под Житомиром попала на видео

В Житомирской области произошло ДТП: на мосту через реку Ирша легковушка пошла на обгон и врезалась во встречный фургон.

За рулем седана марки Ford сидела женщина, которая отделалась ушибами. В салоне легковушки на заднем сидении находились три ребенка. Два из них были не пристегнуты, именно они получили травмы головы.

Водитель фургона, по словам очевидцев, пострадал сильнее других участников аварии. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу.