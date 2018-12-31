Украина переходит на блокадный режим: 100 граммов хлеба на человека

Киев готов посадить украинцев на голодный паек ради очередного транша МВФ. Суточную норму хлеба уже сократили с 250 до 100 граммов. Также идет снижение количества животных жиров и кондитерских изделий в рационе граждан. Все это похоже на блокадный Ленинград, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Доходы украинцев тоже продолжают неуклонно падать, пишет агентство РИА Новости. Госслужба статистики Незалежной подсчитала, что почти 34% граждан зарабатывают меньше прожиточного минимума. Всего за 5 лет соотношение внешнего долга и ВВП страны увеличилось почти вдвое: с 36% до 71%.