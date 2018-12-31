ХК "Металлург" выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Металлург" из Магнитогорска выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при обрушении дома, которое произошло в городе рано утром 31 декабря.

"Администрация, игроки и тренеры хоккейного клуба "Металлург", а также болельщики магнитогорской команды мастеров выражают искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и разделяют с ними скорбь утраты". – говорится в сообщении на официальном сайте магнитогорской команды.

Напомним, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человек.