Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента и "Голубой огонек"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, в данный момент находящиеся в СИЗО, в новогоднюю ночь смогут посмотреть обращение президента и телевизионные передачи.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков, в столичных следственных изоляторах был 31 декабря был пересмотрен распорядок дня, поэтому отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи.

Кроме того, всех заключенных накормят специальными блюдами из праздничного меню. В него вошли гречневая каша с мясом, а также салаты, выпечка и блюда национальных кухонь.

Напомним, 5 декабря срок ареста Кокорина и Мамаева был продлен еще на два месяца после того, как игроки стали участниками двух драк. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои".