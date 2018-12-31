94 жертвы: 2018 год прервал тенденцию снижения убийств журналистов

2018 год разрушил тенденцию последних трех лет к снижению числа убийств журналистов. В уходящем году в мире на работе погибло 94 сотрудника СМИ. Это на 12 человек больше, чем годом ранее, сообщает Международная федерация журналистов. Это 84 оператора и журналиста, еще 10 сотрудников СМИ были помощниками, водителями или охранниками.

В 2017 году от рук наемных убийц, при подрывах бомб и при попадании в зоны перестрелок погибли 82 сотрудника средств массовой информации, отмечает РИА Новости. 2018 году вскрыл продолжающийся кризис в сфере безопасности журналистики.

2 октября, например, в саудовском консульстве в Стамбуле был убит обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги. Зоной убийств журналистов продолжает оставаться Афганистан, также сложная ситуация для сотрудников СМИ складывается в Мексике, где процветает насилие со стороны оргпреступности.

"Тенденция кратковременного сокращения числа убийств журналистов, зарегистрированных за последние три года, резко оборвалась", — констатирует президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут.

Федерация журналистов вновь просит государства-члены ООН принять на Генассамблее конвенцию о безопасности и защите журналистов, которую федерация представила дипломатическим представительствам в Нью-Йорке в октябре 2017 года.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по числу погибших журналистов. Здесь погибли 32 человека, за ним следуют Северная и Южная Америки — 27 убийств, Ближний Восток — 20. Африка идет четвертой с 11 убийствами. С четырьмя случаями гибели журналистов за ней идет Европа.

Статистика по странам выглядит следующим образом: Афганистан – 16, Мексика – 11, Йемен – 9, Сирия – 8, Индия – 7, Пакистан – 5, Сомали – 5, США – 5, Филиппины – 3, Эквадор – 3, Бразилия – 3, Колумбия – 2, Палестина – 2, Гватемала – 2.

На рост потенциальной опасности для журналистов сказывается и раскрытие персональных данных журналистов. Например, публикация их на украинском сайте "Миротворец" или в британской Times, которая опубликовала список журналистов эдинбургского бюро российского агентства Sputnik.