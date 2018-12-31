КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели чемпионата

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан голкипер новосибирской "Сибири" Дэнни Тэйлор, который в трех матчах один раз отыграл "на ноль" и отразил 96,7% бросков.

Лучшим защитником стал Давид Рундблад из санкт-петербургского СКА, который в трех встречах забросил три шайбы.

Лучшим нападающим признан форвард московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий, набравший в трех матчах 6 очков (4 гола + 2 передачи).

Лучшим новичком стал форвард рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс.