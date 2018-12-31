Дерипаска и Костин будут представлять Россию в совете форума АТЭС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и руководитель ВТБ Андрей Костин, а также бизнесмен Олег Дерипаска будут российскими представителя в совете форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

В указе отмечается, что уплата членских взносов и расходы на участие российских представителей и их заместителей Деловом консультативном совете форума АТЭС будет отнесена на счет направляющих организаций, сообщает "Интерфакс". Функция информирования исполнительного директора Секретариата форума АТЭС о назначении новых российских представителей и их заместителей в Деловом консультативном совете форума возложена на МИД России.