Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

Владимир Путин приехал в Магнитогорск, где ночью произошел взрыв в жилом доме. Ожидается, что глава государства встретится с пострадавшими, сообщает агентство ТАСС.

Разбор завалов продолжается. Спасатели планируют закончить до полуночи. Есть опасность, что 7 подъезд, где и взорвался газ, может полностью обрушиться, кроме того, под угрозой остаются соседние подъезды.



По последним данным, жертвами взрыва бытового газа в жилом доме на проспекте Карла Маркса стали 4 человека. Еще пять человек находятся в больнице, двое из них в реанимации. Судьба 35 жильцов остается не известной.