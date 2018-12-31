Жители Донбасса смогут жить в России до полугода

Правительство России увеличило до полугода срок временного пребывания на территории Российской Федерации для граждан Украины. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Льготный режим касается граждан Украины, постоянно прописанных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

180 дней непрерывного временного пребывания в России будут отсчитываться с даты каждого въезда в страну.