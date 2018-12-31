Разбор завалов в Магнитогорске: мороз заставляет спасателей работать быстро

Обрушение дома в Магнитогорске произошло около четырех утра по Москве. Рухнул один из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Как сообщил пресс-секретарь губернатор региона Дмитрий Федечкин, по последним данным, погибли четыре человека. Судьба 38 человек пока остается неизвестной.

"В шесть часов все обрушилось. Громкий хлопок. Посмотрела в окно. А там дым идет!" – говорит одна из женщин.

Громкий хлопок, взрывная волна и огонь. Так очевидцы рассказывают об обрушении. Все произошло рано утром. В четыре часа по московскому и шесть — по местному времени. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам людей, между взрывом и обрушением было несколько минут. В результате обрушился подъезд в доме 164 по улице Карла Маркса.

"Без двух минут шесть просто дом закачался. Побежали, вышли. Руины от подъезда лежат. И народ кричит: вызывайте пожарных, вызывайте скорую. Несколько этажей сложились вниз. Осталась только задняя стена дома", — рассказывает очевидец происшествия Дмитрий.

Главная версия – в многоэтажке сдетонировал бытовой газ. Скорее всего, это случилось на втором этаже. Под ним располагалась арка дома. К месту аварии были стянуты сначала местные спасатели, одновременно из Москвы и соседних регионов подняты несколько спецбортов МЧС.

"Первая задача – это аварийно-спасательные работы и оказание экстренной психологической и медицинской помощи всем пострадавшим. На это обращаем внимание. Первое мы с вами обсудили. Сейчас только нужно максимально ускорить все производство работ на месте чрезвычайной ситуации", — подчеркнул представитель МЧС Павел Барышев.

Сейчас на месте разрушения работают тысяча триста спасателей и 200 единиц техники. Развернуто два пункта временного размещения. Поисковая операция осложняется сильными морозами: чтобы спасти тех, кто мог оказаться под завалами нужно действовать быстро. В Магнитогорске – минус двадцать шесть градусов.

В общей сложности разрушены сорок восемь квартир. По данным местных властей, в них прописаны больше ста человек. Сразу после начала работ обнаружили тела двух погибших. Чуть позже количество жертв увеличилось до четырех человек. Судьба еще как минимум семидесяти человек пока не известна. Несколько человек удалось найти живыми в первые минуты.

"Ребенок 13 лет. Мальчик Сергей находится детском реанимационном отделении. Множественные травмы. Сдавление грудной клетки, порезы лица, черепно-мозговая травма тяжелая. И обморожение двух ступней первой и второй степени. Мальчику сейчас ничто не угрожает. Состояние оценивается как средней тяжести", — рассказала министр российского здравоохранения Вероника Скворцова.

Пять человек сейчас находятся в больницах Магниторска. На место обрушения прибыли глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцам квартир выделены деньги на первоочередные нужды — сто тысяч семьям погибших и пятьдесят тысяч рублей пострадавшим.

"Материальная помощь будет оказана обязательно. Те, кто потерял свое жилье, будут куплены квартиры. Квартиры в Магнитогорске у нас есть свободные. Произведем выкуп и людям их предоставим", — заверяет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Городские власти обещают оперативно восстановить документы всем, кто утратил их в результате аварии. Из двух соседних подъездов эвакуированы десятки человек. По данным спасателей, от взрыва мог пострадать конструктив всего дома. В этом случае многоэтажку придется расселить. Людей разместили в соседних школах, сейчас они находятся в безопасности. Разбор завалов продолжается.