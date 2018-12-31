Впервые в истории Владимир Путин присвоил звания "Заслуженных журналистов"

Владимир Путин присвоил звания "Заслуженных журналистов Российской Федерации". Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации.

Первыми в истории "заслуженными" стали главные редакторы газет "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда" Павел Гусев и Владимир Сунгоркин, президент журфака МГУ Ясен Засурский, военный корреспондент телеканал "Россия 24" Евгений Поддубный и многие другие.

Напомним, звание "Заслуженный журналист РФ" предложил ввести глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.