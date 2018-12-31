Путин поручил создать правительственную комиссию на месте трагедии

На оперативном совещании в Магнитогорске президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме.

В мероприятии приняли участие министр МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа. Зиничев сообщил, что сил и средств на месте трагедии достаточно.

Совещание транслировалось по телеканалу "Россия 24".

Утром в понедельник взрыв газа привел к тому, что в подъезде 10-этажного дома рухнули перекрытия. Четыре человека погибли, четверо в больнице. О судьбе еще 35 человек неизвестно. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что под завалами могут находиться 7 детей.

МЧС распространило список из восьми жителей дома в Магнитогорске, которые не выходят на связь после обрушения.