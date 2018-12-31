Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться семеро детей

Семь детей еще могут оставаться под руинами дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа. В квартирах были прописаны и, скорее всего, находились там в момент обрушения 50 человек. Судьба 35 из них все еще не известна, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, на совещании с Владимиром Путин губернатор заявил, что стандартные выплаты пострадавшим могут быть увеличены. Сейчас это 100 тысяч рублей для семей погибших и 50 тысяч – для раненых. Плюс власти помогут пострадавшим взрыва с жильем. Средства для размещения жильцов дома у города есть, добавил Дубровский.

Между тем МЧС России публикует список пропавших. Есть надежда, что кто-то из них был вне дома и откликнется.

Кутепов Сергей и его девушка

Анисимова Ольга Никитична

Попко Татьяна Кузьминична

Лепкова Мария Ивановна

Кошелева Анастасия Павловна

Овчинникова Галина Ефимовна

Фокин Иван Евгеньевич

Анашкевич Владимир Михайлович

Анашкевич Нина Ивановна

Кызымбаева Татьяна Григорьевна

Семья Ултаховых (5 человек)

Тинибаева Нелля Николаевна

Тинибаев Данил

Снетков Михаил Геннадьевич

Кремлёв Андрей Геннадьевич

Кремлёв Денис Андреевич

Кремлёв Дмитрий Андреевич

Кремлёва Елена Александровна

Сагадатов Ильмир Иштимерович

Шарифулина Людмила Леонидовна

Игнатьев Александр Викторович

Марина Васильевна

Воронцов Виктор

Крамаренко Анастасия Владимировна

Крамаренко Игорь Анатольевич

Крамаренко Милана Игоревна

Антилова Ульяна Викторовна

Антилова Татьяна Ивановна

Плюхина Светлана Васильевна

Дружкина Раиса Васильевна