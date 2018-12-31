Это не тот случай, где надо экономить: Путин распорядился расселить жильцов дома в Магнитогорске

Нужно будет помочь пострадавшим с документами, распорядился президент России Владимир Путин, приехавший в Магнитогорск после обрушения перед Новым годом подъезда десятиэтажного дома. Президент России дал указание поработать над этим МВД и региональным властям.

Обрушение перекрытий в доме 164 на проспекте Карла Маркса произошло после взрыва газа. Погибли четыре человека. Еще 36 человек числятся пропавшими без вести, напоминает телеканал "Россия 24".

Из-под завалов был извлечен 13-летний подросток Сергей Гаврилов. Глава российского государства навестил его в больнице. Он извинился, что так быстро собрался в Магнитогорск после новости во взрыве, что не захватил с собой никаких подарков. Но обещал обязательно его вручить.

На месте обрушения работают спасатели МЧС. Их работе мешает угроза обрушения двух соседних подъездов. Спасателям приходится работать максимально быстро, поскольку ночью температура воздуха, как ожидается, понизится до 27 градусов мороза.

Жители разрушенного в Магнитогорске дома должны быть расселены, добавил Путин.

"Это не тот случай, где надо экономить. Все, что будет вызвать сомнение, самое малейшее сомнение, — подчеркнул он.

По завалами дома еще могут находиться люди, в том числе семеро детей. Списки разыскиваемых составлены.