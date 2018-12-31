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31 декабря 201819:05

В Австралии футболист сломал ворота

https://www.championat.com

Курьезный эпизод произошел в матче австралийской А-Лиги. Защитник клуба "Перт Глори" Томислав Мрчела замкнул подачу партнера, отправив мяч в сетку. Затем он сам завалился в ворота и сломал штангу.

Инцидент произошел на 10-й минуте встречи. Отметим, что гол не был защитан из-за офсайда, а матч пришлось прервать на несколько минут, покка устанавливались новые ворота, сообщает Чемпионат.com.

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