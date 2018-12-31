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Взрыв газа в Магнитогорске 8 минут назад

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31 декабря 201820:42

На месте завалов в Магнитогорске нашли тела трех погибших

В Магнитогорске под завалами обнаружено еще три тела, извлечь их пока нельзя, сообщил министр МЧС России Евгений Зиничев.

Министр добавил, что приходится работать очень осторожно, иначе обрушатся конструкции.

В понедельник утром в Магнитогорске после взрыва газа обрушились конструкции в подъезде 10-этажного жилого дома 1973 года постройки. Семь человек извлечены из-под завалов. Семеро погибли (ранее сообщалось о четырех погибших). Судьба еще нескольких десятков неизвестна.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа, передает "Интерфакс".

 

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