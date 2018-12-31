Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли еще одного погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В понедельник утром в Магнитогорске после взрыва газа обрушились конструкции в подъезде 10-этажного жилого дома 1973 года постройки. Семь человек извлечены из-под завалов. Четверо погибли, сообщалось, что еще три тела находятся под завалами. Пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна, передает ТАСС.