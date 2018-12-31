Боевики в Сирии обстреляли идлибскую зону деэскалации

В идлибской зоне деэскалации (Сирия) террористы неоднократно обстреливали населенные пункты, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Тем временем выполняется указ президента Сирии Башара Асада, согласно которому амнистирована 21918 человек, уклонившихся от прохождения военной службы.

В пункте Тафас провинции Дераа проведена гуманитарная акция, выданы 500 продовольственных наборов.

Восстановлена почти 31 тысяча жилых домов, приведены в порядок дороги. Также ремонтируются медицинские и образовательные учреждения.

Беженцы возвращаются в свои дома – это 213 808 человек, передает ТАСС