Премьер Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

В последний день уходящего года в "Твиттере" правительства России размещено видеообращение главы кабинета Дмитрия Медведева, в котором он поздравил граждан страны с наступающим Новым годом, пожелав исполнения их самых заветных желаний.

В частности, глава кабинета отметил, что этот праздник – особенный, передает ТАСС. "Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радость от его приближения, чтобы с боем курантов, в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране", — сказал Дмитрий Медведев.