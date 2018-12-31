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Новый год и Рождество 42 минуты назад
Новогоднее обращение президента России Владимир Путина
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Время приближает нас к Новому, 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создаёт его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия.
Дорогие друзья!
У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались.
В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждём везения и удачи. И пусть они будут. Но всё же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой.
Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему.
Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплочённой, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей.
Дорогие друзья!
Всего несколько секунд отделяет нас от Нового, 2019 года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые тёплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием.
Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России – успехов и процветания.
Поздравляю вас с праздником! С Новым, 2019 годом!
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