В московском Парке Горького обрушился мост. Есть пострадавшие

По данным источника в экстренных службах столицы, в московском Парке Горького на катке обрушился деревянный мост высотой пять метров, на котором находились люди.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около десяти человек, передает ТАСС. Травмы были получены ими в результате падения с высоты. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около десяти карет скорой помощи и несколько пожарных расчетов, сообщает телеканал "Россия 24".

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApe pic.twitter.com/4kWqzw9uCg — Илья Варламов (@varlamov) 31 декабря 2018 г.

Источник "Интерфакса" рассказал, что в числе пострадавших могут быть иностранцы. По предварительным данным, это два человека в возрасте 28 и 64 лет.

По данным столичной мэрии, обрушение моста произошло в результате технической неисправности конструктивных элементов катка.