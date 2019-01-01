Резня в метрополитене Манчестера: трое пострадавших

В результате нападения вооруженного ножом неизвестного на пассажиров метрополитена британского города Манчестера три человека получили ранения.

Инцидент произошел на севере города. Один из пострадавших – сотрудник местных правоохранительных органов, передает ТАСС . Злоумышленник задержан, станция, на которой было совершено нападение, в настоящее время закрыта. Ведется следствие.