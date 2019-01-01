На пост президента Украины претендует комик

Занимающий вторые строчки в рейтингах претендентов на пост президента Украины руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский официально объявил о намерении участвовать в выборах главы государства.

В новогоднем выпуске программы "Вечерний квартал" на украинском телеканале "1+1" он заявил: "Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю — да".

В то же время, обратившийся к гражданам стоны с новогодним поздравлением действующий президент Украины Петр Порошенко не стал говорить о своих планах по выдвижению на новый срок, отмечает ТАСС.

Согласно последним опросам общественного мнения, у Владимира Зеленского второй рейтинг в стране среди потенциальных кандидатов на пост главы государства. Лидером же рейтинга пока является Юлия Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Окончательный список претендентов на пост главы государства должен быть оглашен к 9 февраля наступившего года.