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Взрыв газа в Магнитогорске 32 минуты назад

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1 января 201904:39

Обрушение в Магнитогорске: извлечено тело пятого погибшего

Пресс-служба МЧС России/ТАСС

По последним данным, в Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме и последовавшего обрушения конструкция здания погибли пять человек: столько тел извлечено из-под завалов по состоянию на 04:00 по московскому времени.

Как сообщалось, накануне ранним утром в городе произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, напоминает ТАСС. К настоящему времени более 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа.

 

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