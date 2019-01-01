Обрушение в Магнитогорске: извлечено тело пятого погибшего

По последним данным, в Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме и последовавшего обрушения конструкция здания погибли пять человек: столько тел извлечено из-под завалов по состоянию на 04:00 по московскому времени.

Как сообщалось, накануне ранним утром в городе произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, напоминает ТАСС. К настоящему времени более 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа.