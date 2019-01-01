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1 января 201905:28

В РПЦ разделились мнения относительно оценки фильма "Ирония судьбы…"

В видеообращении перед Новым годом председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что сокрытая в основе фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" не является положительной. По его мнению, с христианской точки зрения идея новогоднего чуда, которое происходит само по себе, является вредной, так как наполняет человеческую душу ложными и несбыточными мечтами.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не согласился с такой оценкой, назвав ее личным мнением митрополита. Он подчеркнул, что "Ирония судьбы…" Эльдара Рязанова — любимая миллионами прекрасная и добрая новогодняя сказка, повествующая о любви и дружбе, сообщает РИА Новости.

Владимир Легойда уверен, что все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений, и главное, чтобы все — и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, — постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу.

В разные годы митрополит Марк возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, управлял Венгерской и Венско-Австрийской епархиями, а также приходами Московского патриархата в Италии.

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