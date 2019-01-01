Российская молодежка победила сборную Канады

Молодежная сборная России по хоккею прекрасно завершила групповой этап проходящего в Канаде чемпионата мира. В новогоднюю ночь молодые российские хоккеисты со счетом 2:1 победили в Ванкувере хозяев соревнований – канадцев 2:1.

Уже на третьей минуте Коди Глэсс вывел канадцев вперед. Но российской сборной хватило трех минут, чтобы восстановить равновесие – 1:1. Этот хрупкий счет продержался до 52 минуты. За восемь минут до окончания третьего периода Павел Шен подобрал шайбу в среднее зоне, убежал к канадским воротам и переиграл Майкла Дипьетро. Сборная России удержала победный счет 2:1 и стала победительницей турнира в группе А. В четвертьфинале нашу команду ждет матч со сборной Словакии.

Ранее сборная Швеции победила сверстников из Казахстана 4:1 и заняла второе место в группе В. Шведам предстоит встретиться в четвертьфинале со сборной Швейцарии. Сборная Чехии с результатом 4:0 обыграла датскую команду.