НХЛ. Панарин и Бобровский помогли "Коламбусу" победить "Оттаву"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно 13 встреч. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке одержал победу над "Оттава Сенаторз" 6:3. Не последнюю роль в успехе "синих жакетов" сыграли вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин.

Бобровский парировал 22 броска из 25, а Панарин сделал две голевых передачи. Славно потрудился в новогоднюю ночь лидер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. В первом периоде матча с "Анахайм Дакс" он поразил ворота "уток", а в овертайме помог отличиться Брендану Пойнту. "Молнии" выиграли 2:1. Вратарь "Тампы" Андрей Васильевский отразил 35 бросков.

Гол Андрея Свечникова закрепил победу "Каролины Харрикейнз" над "Филадельфией Флайерз" 3:1. Это 11-я шайба 18-летнего россиянина. Нападающий "Даллас Старз" Валерий Ничушкин сделал результативную передачу в домашней встрече с "Монреаль Канадиес", но его команда проиграла 2:3. Колорадо Эвеланш" на своей площадке проиграл в дополнительное время "Лос-Анджелес Кингз" 2:3. Вратарь Семен Варламов выручил проигравших 15 раз.

"Питсбург Пингвинз" в гостях выиграл у "Миннесоты Уайлд" 3:2. "Баффало Сэйбрз" у себя проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" 1:3. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях победил "Сент-Луис Блюз" 2:1. "Флорида Пантерз" в гостях проигрывала "Детройт Ред Уингз" 0:3, отыгралась и выиграла в серии буллитов. "Калгари Флеймз" дома были сильнее "Сан-Хосе Шаркс" 8:5. "Виннипег Джетс" в гостях переиграл "Эдмонтон Ойлерз" 4:3.