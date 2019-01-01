Трагедия в Магнитогорске: спасатели продолжают разбор завалов

Вторые сутки спасатели разбирают завалы на месте трагедии в Магнитогорске. В настоящее время в списке пропавших без вести числятся 37 человек. Находились ли они в момент взрыва газа в своих квартирах, до сих пор не ясно.

Спасатели обнаружили тела семерых погибших в результате обрушения, сообщает "Россия 24". В пресс-службе губернатора Челябинской области заявили, что детей среди погибших нет. Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребенок.

Власти пообещали, что паспорта, которые люди утратили во время ЧП, будут восстановлены в течение трех часов после обращения в паспортный стол. Госпошлина при этом взиматься не будет. Паспортный стол работает с 09:00 часов. Кроме того, к 12:00 будет готова памятка для горожан по поводу получения компенсации семьям погибших и пострадавших.

Управляющий отделением ПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин заявил, что в школе №14 организовано круглосуточное дежурство представителей Пенсионного фонда. Они помогут заново оформить СНИЛС и пенсионное удостоверение тем, кто лишился их из-за ЧП. Также они будут выдавать пенсии эвакуированным жильцам, передает ТАСС.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии.

В Магнитогорск приехал президент России Владимир Путин. Он побывал на месте трагедии, пообщался с пострадавшими. На совещании в оперативном штабе Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать пострадавших, и выразил свои соболезнования родственникам погибших.