Сборная США победила финнов на молодежном чемпионате мира

Матчем сборных США и Финляндии завершился групповой этап проходящего в Канаде чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Американцы выиграли 4:1 и заняли второе место в группе В.

Сборные США и Финляндии завершали групповой этап и боролись за право не играть с канадцами в четвертьфинале. На хозяев турнира выходила бы команда, занявшая третье место в группе. Американцы уверенно победили 4:1 и избежали скорой встречи с соседями.

Стали известны все участники четвертьфинальных пар. На втором этапе образовались следующие пары: Россия – Словакия, США – Чехия, Швеция – Швейцария и Канада Финляндия. Четвертьфинальные матчи пройдут 2 января.